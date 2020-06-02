1881 إصابة جديدة في السعودية .. والفحوص المخبرية تتخطى 823 ألفا

استمرار أعمال الفحص الموسع في جميع أنحاء المملكة. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87142 إصابة، بينها 22311 حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع أمس بشفاء 1864 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 64306 حالة، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء من إجمالي الإصابات قاربت 73.7 في المائة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 525 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة، وبلغت نسبة الوفيات نحو 0.6 في المائة من إجمالي الحالات.

ووفقا للموقع الإحصائي لوزارة الصحة، تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوص المخبرية التي وصل عددها إلى 822769 فحصا في المملكة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق "صحة‬" بخدماته الثلاث (الاستشارات الطبية، صحة الذكي، الفحص الطبي هو "صديق العائلة") مهم جدا أن يكون موجودا على أجهزة الجميع.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث سجلت الرياض 668، جدة 293، الدمام 290، مكة المكرمة 164، الجبيل 62، الهفوف 39، المزاحمية 27، القطيف 22، خليص 21، الخرج 20، المدينة المنورة 19، حائل 19، الطائف 17، الظهران 14، رقائع الجمش 13، الخبر11، وادي الدواسر 11، أبها 10، صفوى 10، تبوك 9، نجران 8، بيشة 7، عفيف 7، حوطة بني تميم 7، بريدة 6، حفر الباطن 6، عرعر 6، شرورة 5، ضرماء 5، حريملاء 5، المجاردة 4، محايل عسير 4، رأس تنورة 4، بيش 4، الكامل 4، المجمعة 4، الرين 4، النماص 3، خميس مشيط 3، الخفجي 3، البطحاء 3، ليلى 3، السليل 3، الزلفي 3، نمرة 2، السحن 2، بللسمر 2، رجال ألمع 2، جازان 2، الخاصرة 2، القويعية 2، حوطة سدير 2، رويضة العرض 2، وحالة واحدة في كل من الجفر، العيون، القوز، أحد رفيدة، البشائر، النعيرية، الغزالة، الشملي، الحرث، العيدابي، يدمة، الأرطاوية، البجادية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بدء العمل في المرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة"، وهي خدمة مقدمة مباشرة لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، حيث تسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.