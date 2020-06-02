ارتفاع المخزون العالمي للقطن إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات

أظهر تقرير صادر عن اللجنة الاستشارية الدولية للقطن اليوم الاثنين تراجع الاستهلاك العالمي من القطن بنسبة 11 في المئة خلال الموسم الزراعي 2020/2019 إلى 23 مليون طن في حين زاد الإنتاج العالمي بنسبة 2 في المئة إلى 26.2 مليون طن.

وبحسب تقديرات اللجنة فإن المخزون العالمي من القطن قد يرتفع إلى 21.75 مليون طن في حين قد تتراجع حجم التجارة العالمية للطقن بنسبة 9.6 في المئة إلى 8.34 مليون طن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات تشير إلى أن التداعيات المتوقعة لجائحة كورونا المستجد (كوفيد19-) تتطور بالطريقة التي كان الجميع يخشاها.

في الوقت نفسه تتوقع اللجنة الاستشارية الدولية تعافيا طفيفا لسوق القطن العالمي في الموسم المقبل 2021/2020 في ظل توقعات صندوق النقد الدولي لتعافي الاقتصاد العالمي.

