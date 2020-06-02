الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز 6 ملايين

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 6 ملايين و 259 ألف حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى اليوم الاثنين 6 ملايين و259 ألف و854 حالة.

وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة بالفيروس حول العالم بلغت 373234 حالة وفاة.