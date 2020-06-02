البرازيل تسجل فائضا تجاريا 4.5 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 4.5 مليار دولار في مايو أيار، بانخفاض قدره 11.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي مع هبوط الصادرات بوتيرة أكثر حدة من الواردات.

وهذا هو أدنى فائض تجاري لشهر مايو يسجله أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية في خمس سنوات.

وقالت وزارة الاقتصاد إن اجمالي الصادرات على مدار الشهر بلغ 17.9 مليار دولار في حين بلغت الواردات 13.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.2 في المائة و1.6 في المائة على الترتيب.

وكبحت التجارة نمو الاقتصاد البرازيلي في الأعوام القليلة الماضية وتشير الأرقام للفترة من يناير إلى مايو إلى أن هذا الحال سيستمر.

وقالت الوزارة إن الفائض التجاري في الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 16.3 مليار دولار، وهو أصغر بنسبة 17.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع الواردات 0.6 في المائة إلى 68.9 مليار دولار لكن الصادرات هبطت 4.5 المائة إلى 85.3 مليار دولار.

وحدث الضعف النسبي للصادرات على الرغم من هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية. وسجل الريال البرازيلي مستوى قياسيا منخفضا قرب 6.00 للدولار في مايو بانخفاض يصل إلى 30 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.