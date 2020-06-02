«ساما» تعزز سيولة القطاع المصرفي بـ 50 مليار ريال لتمكينه من تقديم التسهيلات الائتمانية

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشارت المؤسسة إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 تريليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14 في المائة.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12 في المائة، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال CAR نحو 18.6 في المائة، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة LCR نحو 201 في المائة، ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR نحو 126 في المائة.

وأوضحت أن هذه المؤشرات انعكست إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، لتسهم في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، في وقت سابق، إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة في القطاع الخاص، خصوصا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت حزمة الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج من ثلاثة عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.