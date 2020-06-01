الأسهم الامريكية تصعد بدعم من علامات على التعافي من الجائحة

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب اليوم الاثنين بدعم من علامات على تعاف اقتصادي في الولايات المتحدة غطت على مخاوف بشأن اضطرابات اجتماعية عنيفة بشكل متزايد واستمرار جائحة فيروس كورونا وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وبدأت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الشهر على مكاسب بأقل من واحد في المائة في أعقاب صعود قوي في مايو .

وقدمت فيسبوك وأبل وأمازون دوت كوم أكبر دفعة للمؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك بينما تلقى المؤشر داو جونز الصناعي دفعة قوية من بوينج.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 91.91 نقطة، أو 0.36 في المائة، إلى 25475.02 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 11.42 نقطة، أو 0.38 في المائة، ليغلق عند 3055.73 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 62.18 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى 9552.05 نقطة.