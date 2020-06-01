أظهر مسح نشر اليوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في المكسيك تدهور بشكل حاد في مايو في أعقاب انكماش قياسي في أبريل نيسان مع تسبب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في إغلاق مصانع وركود الطلب وتراجع المعنويات.
وبحسب رويترز سجل مؤشر آي اتش اس ماركت لمديري المشتريات في المكسيك قراءة بلغت 38.3 في مايو انخفاضا من 35.0 في أبريل نيسان. والرقم المسجل في أبريل نيسان هو الأدنى بفارق كبير منذ بدأ إجراء المسح قبل تسع سنوات.
وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو في القطاع بينما تشير قراءة دون ذلك المستوى إلى انكماش.
وبدءا من أول يونيو حزيران تخطط المكسيك للبدء برفع إجراءات العزل العام وإعادة فتح البلاد، لكن الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا تواصلان الصعود في البلد الواقع في أمريكا الوسطى وهو ما يثبط التوقعات لتغيرات كبيرة.
وانزلق ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى الركود العام الماضي، ويتوقع بعض المحللين أنه سينكمش بما يصل إلى 10 في المئة أو أكثر في 2020 .
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- نشاط المصانع في المكسيك يواصل التدهور وتوقعات بأن ينكمش الاقتصاد 10% في 2020
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