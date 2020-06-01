بمبالغ تجاوزت 105 ملايين دولار .. السعودية دعمت التعليم في اليمن بـ 15 مشروعا

ركزت المساعدات التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأشقائها في اليمن على دعم القطاع التعليمي وخصته بـ 15 مشروعا بتكلفة بلغت 105.451.204 دولارات.

ومن أبرز المشروعات التي نفذها المركز في اليمن خلال السنوات الـ 5 الماضية دعما لقطاع التعليم مشروع المساعدة في إدماج الطلاب العائدين والنازحين من المجتمعات المستضيفة في لحج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM مستهدفا 3468 من الطلاب والطالبات والمعلمين شمل ترميم 4 مدارس وتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات في مجال التعليم أثناء الأزمات والطوارئ ومشروع "حملة تعليمي" لدعم وزارة التعليم اليمنية بـ 5000 مقعد وطاولة ومستلزمات مدرسية استفاد منها 5000 طالب وطالبة في مأرب.

وقدم المركز ضمن "مشاريع الدعم المجتمعي في اليمن" مشروع الحقيبة المدرسية 2019 - 2020 في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين انتفع منه 20 ألف طالب وطالبة من خلال الإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعليم والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس في تلك المحافظات كذلك برنامج الاستلحاق الدراسي للأطفال اليمنين "من حقي أتعلم" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" واستهدف 25 ألف طالب في محافظات عدن ومأرب ولحج وشبوة.

ومن الأعمال الداعمة لقطاع التعليم في اليمن مشروع بناء القدرات الوطنية للمسارات البديلة للأطفال في الخارج والمعرضين للخطر "من حقي أن أتطور" الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية اليمنية التعليمية الحكومية للوصول للأطفال غير الملتحقين بسبب النزاع المسلح في محافظات عدن ومأرب ولحج وشبوة استهدف 100 ألف معلم وإداري إضافة إلى مشروع معا لأجل التعليم في اليمن وتضمن تأمين 50 ألف مقعد للفصول التعليمية في محافظات "أبين والبيضاء والحديدة والمهرة وعدن وحضرموت وشبوة ولحج ومأرب وسقطرى والضالع والجوف وتعز بواقع 32 ألف طالب وطالبة مستفيد وذلك بهدف دعم القطاع التعليمي في اليمن بالتجهيزات والمستلزمات المدرسية اللازمة لإكمال العملية التعليمية في المدارس المتأثرة بالنزاع المسلح.

ومن أوجه الدعم السعودي لقطاع التعليم في اليمن مشروع تقديم الحوافز النقدية لدعم المعلمين والكوارد المدرسية استفاد منه 136.799 معلما وكادرا مدرسيا في 10.331 مدرسة في إب وأمانة العاصمة والبيضاء وحجة والحديدة وذمار وصعده وصنعاء وعمران والمحويت وريمة.