5 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 52.89 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 5 صفقات خاصة بنحو 52.89 مليون ريال، تمت على عدة أسهم مدرجة في السوق الرئيسية منها صفقة على البنك السعودي الفرنسي وبقيمة 26.57 مليون ريال.

ويتداول السوق السعودي على مكاسب نقطية بلغت 31 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 7244 نقطة، فيما بلغت التداولات نحو 3.14 مليار ريال.