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أسواق الأسهم- السعودية

5 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 52.89 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 5 صفقات خاصة بنحو 52.89 مليون ريال، تمت على عدة أسهم مدرجة في السوق الرئيسية منها صفقة على البنك السعودي الفرنسي وبقيمة 26.57 مليون ريال.

ويتداول السوق السعودي على مكاسب نقطية بلغت 31 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 7244 نقطة، فيما بلغت التداولات نحو 3.14 مليار ريال.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

أسواق ع العثيم

120

11,400

1,368,000

بوبا العربية

113.6

8,817

1,001,611

أسواق ع العثيم

113.8

128,351

14,606,344

البنك السعودي الفرنسي

30

885,995

26,579,850

البنك العربي الوطني

19.86

470,126

9,336,702

 

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