مصادر: "أوبك" وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط

قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" اليوم إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.

كانت أوبك+ قررت في ابريل خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، بما يقارب عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي يعصف بها انخفاض الطلب من جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز" بدلا من تقليص تخفيضات الإنتاج في يوليو، أبلغت مصادر الأسبوع الماضي أن السعودية تقود نقاشات بشأن الإبقاء على مستوى التخفيض لنهاية السنة.

وقال مصدر في أوبك+ عن التمديد لشهر أو شهرين "إنه المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد."

وقال مصدر نفطي روسي عن تمديد التخفيضات القائمة "إنه لشهر أو اثنين، وليس لنصف عام."

وقال مصدر آخر في أوبك+ إنه يوجد تأييد لمقترح روسيا التمديد لشهر واحد، لكن "مازلنا دون توافق عليه".

من المرجح أن تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعا عبر الإنترنت في الرابع من يونيو لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقديم موعد اجتماع كان مقررا له التاسع والعاشر من يونيو.

ساعد خفض إنتاج أوبك+، جنبا إلى جنب مع تخفيضات غير مسبوقة لدول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط صوب 35 دولارا للبرميل، لكنها تظل عند نصف مستواها في مطلع السنة.