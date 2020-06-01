تراجع إنتاج النفط الروسي إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو

أبلغت مصادر مطلعة على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو مع دخول اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج حيز التنفيذ.
كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان و9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو .
ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.
خفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي أُبرم في ابريل وبدأ سريانه من أول مايو .
الطاقة- النفط
- أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري منذ 1999 بفضل خفض الإنتاج
- 8 أيام هزت أسواق النفط والعالم
- "أرامكو" ترفض طلبات لما لا يقل عن 3 شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط
- «بلاتس»: "أوبك" ستزداد قوة.. وموت بطيء لمشاريع النفط الصخري الأمريكي
- النفط يقفز 3 % بفضل أنباء عن التوصل لعقار فعال لعلاج مصابي "كورونا"
- أرامكو تعلن اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول 2020
- ارتفاع سهم "أرامكو" بعد إعلانها رفع الانتاج 300 ألف برميل يوميا في ابريل
- النفط يوسع مكاسبه إلى 10 %
- ماذا يعني أن يكون سعر النفط بالسالب ؟
- أسعار النفط ترتفع 3% مع تخفيف الإغلاق في العالم.. "برنت" يتجاوز 27 دولارا و"الأمريكي" فوق 20 دولارا
أضف تعليق