"الشورى" يوافق على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي والذي يهدف لدعم التنمية السياحية في المملكة وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية.

كما وافق على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وذلك خلال جلسته العاديه المنعقدة (عن بعد) برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.

من جهته طالب المجلس اليوم الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد. إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.

وأكد "الشورى" على قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها" .