عائلات هندية تقطعت بها السبل بعد الإغلاق العام، ترفع أواني الطعام احتجاجا على الحكومة مع نقص الغذاء في منطقة عشوائية في ضواحي أمريتسار أهم مدن البنجاب.
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- عائلات هندية تقطعت بها السبل بعد الإغلاق العام ترفع أواني الطعام احتجاجا على الحكومة
أحداث في صور
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