أنت هنا

  • الرئيسية
  • أحداث في صور
  • عائلات هندية تقطعت بها السبل بعد الإغلاق العام ترفع أواني الطعام احتجاجا على الحكومة

أحداث في صور

عائلات هندية تقطعت بها السبل بعد الإغلاق العام ترفع أواني الطعام احتجاجا على الحكومة

«الفرنسية »

عائلات هندية تقطعت بها السبل بعد الإغلاق العام، ترفع أواني الطعام احتجاجا على الحكومة مع نقص الغذاء في منطقة عشوائية في ضواحي أمريتسار أهم مدن البنجاب.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور