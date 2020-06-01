عائلات هندية تقطعت بها السبل بعد الإغلاق العام ترفع أواني الطعام احتجاجا على الحكومة

عائلات هندية تقطعت بها السبل بعد الإغلاق العام، ترفع أواني الطعام احتجاجا على الحكومة مع نقص الغذاء في منطقة عشوائية في ضواحي أمريتسار أهم مدن البنجاب.