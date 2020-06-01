369 ألف وفاة عالميا .. وأمريكا اللاتينية البؤرة الرئيسة الجديدة لتفشي الوباء

عامل يطهر فناء مدرسة ابتدائية في العاصمة اليونانية أثينا. "الفرنسية" ممارس صحي في مستشفى إيطالي ينقل متعافيا بعد قضائه 50 يوما تحت الرعاية الطبية. "إ ب أ"

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 369.086 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفق تعداد وضعته وكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا أكثر من 6.075.070 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى من بينهم 2.502.600 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد - 19 مطلع شباط (فبراير) الماضي، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات حيث سجلت 103.781 وفاة من أصل 1.770.384 إصابة، تعافى منهم 416.461 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي بريطانيا بتسجيلها 38.376 وفاة من أصل 272.826 إصابة، تليها إيطاليا مع 33.340 وفاة من أصل 232.664 إصابة، والبرازيل مع 28.834 حالة وفاة من أصل 498.444 إصابة، وفرنسا مع 28.771 حالة وفاة من أصل 188.625 إصابة.

وحتى أمس، أعلنت الصين، دون احتساب ماكاو وهونج كونج، ما مجموعه 83.001 إصابة، منها حالتان جديدتان أمس الأول وأمس، بما في ذلك 4634 وفاة، بينما تعافى 78.304 شخصا.

وأحصت أوروبا حتى عصر أمس 177.780 وفاة من أصل 2.144.927 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 110.916 وفاة من أصل 1.860.545 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 50.631 وفاة من أصل 985.276 إصابة، وآسيا 16.134 وفاة من أصل 537.209 إصابات، والشرق الأوسط 9437 وفاة من أصل 397.419 إصابة، وإفريقيا 4056 وفاة من أصل 141.136 إصابة، وأوقيانيا 132 وفاة من أصل 8565 إصابة.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب الوكالة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة، وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وزادت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1.3 في المائة أمس، لتصل إلى 1.77 مليون شخص وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى الولايات المتحدة مطابقة للمعدل اليومي خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها حتى الآن 369 ألفا و660 حالة، وبلغت نسبة الزيادة المسجلة فيها أمس 0.4 في المائة.

وشهدت ولاية أريزونا زيادة 4.3 في المائة في عدد الإصابات أمس، مقارنة بأمس الأول، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 19258 حالة.

كما سجلت ولاية نيوجيرسي أكبر عدد من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس، وهو 103 حالات.

وأصاب فيروس كورونا المستجد حتى الآن أكثر من ستة ملايين شخص حول العالم، وهو آخذ في التوسع في البرازيل بشكل كبير بعدما صارت البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات من جراء الوباء الذي يواصل بدوره إبطاء النمو العالمي بشدة.

وباتت أمريكا اللاتينية البؤرة الرئيسة لتفشي الفيروس. ووفق وزارة الصحة البرازيلية، بلغ عدد وفيات الوباء 28 ألفا و834 في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات 465 ألفا و166.

وتضع هذه الحصيلة البرازيل بعد الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة 38 ألفا و376 وفاة، وإيطاليا 33 ألفا و340 وفاة، وتسبق فرنسا التي سجلت 28 ألفا و711 وفاة، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مسؤولو الصحة في فرنسا أمس إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا واصل تراجعه، حيث يوجد حاليا 14322 مريضا في المستشفيات نزولا من 14380 في اليوم السابق.

وقالت مديرية الصحة في بيان إن عدد مرضى كوفيد - 19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319. وارتفعت وفيات المستشفيات من جراء الفيروس 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الـ11 على التوالي.

وقالت المديرية إن أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها غدا.

وأعلنت إيران أمس أن حصيلة الإصابات بكوفيد - 19 المسجلة على أراضيها تخطت عتبة 150 ألفا، مع سعيها إلى احتواء الوباء الذي عاودت وتيرة تفشيه الارتفاع في الآونة الأخيرة.

وكانت الحكومة قد رفعت القسم الأكبر من القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي كوفيد - 19 الذي ظهر لأول مرة على أراضيها في أواسط شباط (فبراير) الماضي.

لكن وزارة الصحة تحذر من موجة جديدة للوباء بعد رصد بؤر صغيرة له في عدد من المحافظات.

وأعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم الوزارة تسجيل 2516 إصابة جديدة بكوفيد - 19 في مختلف أنحاء البلاد أمس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 151 ألفا و466 إصابة.

وتشهد إيران تسارعا جديدا في وتيرة تفشي الفيروس منذ قاربت الحصيلة اليومية لإصاباته في الثاني من أيار (مايو) أدنى مستوى منذ شهرين.

وأعلن جهانبور تسجيل 63 وفاة إضافية بكوفيد - 19 أمس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية على الأراضي الإيرانية إلى 7797 وفاة.

وتفرض الحكومة الإيرانية حاليا إغلاقا في محافظة خوزستان الواقعة في غرب البلاد عند الحدود مع العراق.

وتعد خوزستان حاليا المحافظة الأكثر تضررا من كوفيد - 19 في إيران.

ويعد خبراء كثيرون كما مسؤولون إيرانيون أن الأرقام التي تعلنها الحكومة أدنى بكثير من الأرقام الفعلية.

كما أعلنت باكستان أمس ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 69429 حالة، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1463 وفاة، بعد تسجيل 88 وفاة جديدة، فيما تماثلت للشفاء 25271 حالة، وتخضع 42742 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان هو 28245 حالة في إقليم السند، و24104 حالات في إقليم البنجاب، و9540 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و4193 حالة في إقليم بلوشستان، و2418 حالة في منطقة العاصمة إسلام أباد، و678 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و251 حالة في إقليم كشمير الحرة.