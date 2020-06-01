«الزكاة والدخل» ترصد 5058 مخالفة في 5 أشهر .. أبرزها الفواتير الضريبية

من أبرز المخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية متطابقة مع الشروط والأحكام.

وصل إجمالي حجم المخالفات التي ضبطتها هيئة الزكاة والدخل منذ بداية العام الجاري حتى منتصف أيار (مايو) 5058 مخالفة.

وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة، إن أبرز المخالفات تتمثل في عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، إضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية متطابقة مع الشروط والأحكام، وعدم وجود ختم ضريبي على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستفسارات الواردة حيال خدمة "زكاتي" المقدمة من الهيئة خلال العام الجاري حتى منتصف أيار (مايو) بلغت 2827 استفسارا عن طريق وسائل الاتصال كافة.

وبلغ عدد المستفيدين من تطبيق زكاتي، خلال الفترة نفسها، أكثر من 55 ألف مستفيد، قاموا بتحميل التطبيق، حيث وصلت قيمة الزكاة الإجمالية أكثر من 24 مليون ريال، بينما بلغ عدد المستفيدين من إصدار الشهادات الزكوية 567923 مكلفا، منهم 314241 مكلفا لديهم مستحقات قائمة منذ بداية العام الجاري.

فيما بلغ عدد البلاغات المتسلمة منذ بداية العام حتى منتصف أيار (مايو) عبر جميع وسائل الهيئة المخصصة لاستقبال البلاغات عن مخالفات تمت من قبل منشآت اقتصادية 367 بلاغا. وذكرت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية، مبينة أنه خلال الفترة من 18 آذار (مارس) حتى 30 حزيران (يونيو) قامت الهيئة بتعليق فرض بعض الغرامات، ضمن مبادراتها لتحفيز القطاع الاقتصادي.