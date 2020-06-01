باكستان تخفض أسعار الوقود اعتبارا من غد في مراجعتها الشهرية

قالت وزارة المالية الباكستانية اليوم الأحد في بيان إن الحكومة خفضت أسعار البنزين إلى 74.52 روبية (0.456 دولار) للتر مقابل81.58 روبية (0؟499 دولار) للتر، بينما خفضت الكيروسين إلى 36.56 روبية للتر مقابل47.44 روبية للتر.

وذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن بيان الوزارة أن أسعار وقود الديزل انخفضت من 81.15 روبية للتر إلى 81.05 روبية.

وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الوقود اعتبارا من يوم غد الاثنين، الأول منيونيو.

وتقوم باكستان بتعديل أسعار الوقود بشكل شهري، بما يتماشى والتكاليف الدولية.