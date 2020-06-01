فنزويلا ترفع أسعار الوقود في تغيير استراتيجي لسياسة الدولة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن أسعار الوقود سترتفع اعتبارا من يونيو، في تغير استرايجي بعد عقود من سياسات الدعم التي كانت تسمح للفنزويليين بشكل أساسي بملء خزانات وقودهم مجانا.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج عن مادورو قوله إن البنزين سيباع بسعر 5 آلاف بوليفار (5ر2 سنتا أمريكيا) لكل لتر بمحطات الوقود في أنحاء البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين، وستبيع 200 محطة الوقود الممتاز بسعر يعادل 50 سنتا أمريكيا للتر الواحد.

وسيتم تحديد 120 لترا من البنزين فقط (30 جالونا) لكل سيارة في الشهر.

وقال مادورو من القصر الرئاسي مساء يوم السبت إن "هذه حرب، مواطنيي الأعزاء، حرب قاسية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تضطهد أي شركة تجلب قطرة بنزين إلى فنزويلا".

وقال وزير النفط طارق العصامي الذي كان حاضرا مع مادورو إن وقود الديزل، الذي يعد عنصرا أساسيا للصناعات ومحطات الطاقة الكهربائية، سيظل مدعوما بنسبة 100 في المائة".