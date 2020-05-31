"أرامكو" تحدد سعر البروبان عند 350 دولارا للطن في يونيو

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 350 دولارا للطن، ارتفاعا من 340 دولارا في مايو، بحسب ما نشرت "رويترز".
وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر يونيو عند 330 دولارا للطن، انخفاضا من 340 دولارا في الشهر السابق.
الطاقة- النفط
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