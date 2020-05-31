تراجع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 7.6 %

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 7.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 511.1 مليون دينار (720.8 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب ما نقلت "رويترز".
كانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية مارس آذار 2019 نحو 552.9 مليون دينار.
يستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
أخبار اقتصادية- عالمية
- أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- أعضاء «منظمة التجارة» يرحبون بتوسيع السعودية الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- مدير "إياتا": لا إلغاء للمقاعد في الطائرات من أجل التباعد الاجتماعي.. الآثار الاقتصادية كارثية
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
أضف تعليق