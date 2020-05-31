سرقة مقتنيات بأكثر من نصف مليون استرليني من منزل رياض محرز

تعرض الجزائري الدولي رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لحادث سرقة في منزله حيث استولى اللصوص على ثلاث ساعات فاخرة تتجاوز قيمتها 500 الف جنيه استرليني، بحسب ما نقلت "د ب ا".

و سرقوا اللصوص أيضا قمصان كرة قدم نادرة كان يحتفظ بها النجم الجزائري.

وتعقب اللصوص خط سير محرز بحذر قبل التسلل إلى منزله وسرقة مقتنياته.

يأتي هذا الحادث بعد نحو اسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام.

واقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما.

وتعرض آلي لاعتداء لفظي وجسدي خلال الهجوم مما اسفر عن تعرضه لإصابات طفيفة بالوجه.

وتمكن اللصان من سرقة مجوهرات وساعات قبل أن يلوذا بالفرار.

وسلم الي لقطات مصورة لحادث اقتحام منزله إلى الشرطة.