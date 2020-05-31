الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها على ارتفاع قرب 4 %

استهلت الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم على ارتفاع كبير بنحو 4 في المائة بدعم من ارتفاع جميع الشركات المدرجة تصدرها أسهم قطاع البنوك و المواد الأساسية.

ويتداول أرامكو عند مستوى 33.5 ريال مرتفعا 1.6 في المائة، كذلك يتداول سهم سابك عند 86.2 ريال مرتفعا بنحو 3.8 في المائة.

وتأتي هذه المكاسب في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في السعودية ، حيث من المقرر زيادة عدد ساعات النشاط الاقتصادي بداء من اليوم الأحد من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء، وهي من ضمن المرحلة الثانية من عودة الحياة الطبيعية والتي تشمل عودة الموظفين للعمل و استئناف الرحلات الجوية الداخلية و كذلك فتح الطلبات الداخلية للمطاعم و المقاهي وفق إجراءات احترازية و وقائية محددة.

ويتداول السوق السعودي عند مستوى 7330 نقطة حيث يرتفع المؤشر 250 نقطة أو ما يعادل 3.9 في المائة وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات 700 مليون ريال تمت عبر تداول 38 مليون سهم.

وتتداول أكثر من 11 شركة على ارتفاع بأكثر من 4 في المائة عند مستهل التعاملات تصدرها شركة النقل الجماعي 8.7 في المائة تلاه البنك الأهلي 5.3 في المائة، بعد إعلان الشركة عن استئناف حركة النقل العام بالحافلات داخل المدن و ما بين المدن (باستثناء مدينة مكة المكرمة) تماشيا مع القرارات الصادرة من الجهة المختصة.

في حين أعلنت شركة إكسترا عن نمو في نتائج الربع الأول ليبلغ 34.6 مليون ريال مقارنة بنحو 33.8 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، والسهم تفاعل إيجابيا بالارتفاع.

وقفزت أسهم مهارة بأكثر من 4 في المائة، بعد إعلان الشركة تسلمها تعميم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن قرار السماح بتقديم خدمات العمالة المنزلية بنظام الساعة ابتداء من اليوم.