الأسواق الناشئة ومخاطر الديون المستترة «1 من 2»

أصبحت التحذيرات الصارخة بشأن التأثيرات المدمرة المحتملة التي قد تخلفها صدمة مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على الأسواق الناشئة واسعة الانتشار. فمع تسبب الجائحة في إرباك عدد متزايد من البلدان، تواجه الأسواق الناشئة خروجا جماعيا من قبل المستثمرين الأجانب الباحثين عن أصول آمنة. ونتيجة لهذا تزامنت تدفقات رأس المال إلى الخارج مع انخفاض قيمة العملات إلى نحو غير مسبوق.الآن، تجري بالفعل جولة أولى من التدخلات السياسية الرامية إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي الذي تخلفه الجائحة على الأسواق الناشئة. ولكن على الرغم من أن هذه الإجراءات - التي تهدف في الأساس إلى تخفيف الضغوط المفروضة على أسواق الصرف الأجنبي - موضع ترحيب، فإن انخفاضات قيمة العملة المستمرة تفرض تحديات على الاستقرار المالي من الممكن أن تخلف عواقب طويلة الأمد تتجاوز مشكلات السيولة الفورية.عندما تنخفض قيمة عملة إحدى الأسواق الناشئة، فقد ترتفع أعباء الديون المقومة بالعملة الأجنبية المستحقة على هذه الدولة - سواء بالقيمة المطلقة أو تكاليف أقساط الديون - بسرعة كبيرة. وتنذر مثل هذه التأثيرات في الميزانية العمومية بتخلف الشركات عن سداد ديونها، وانعدام الاستقرار المالي، وانخفاض الإنتاج، كما شهدنا خلال أزمات الأسواق الناشئة السابقة.وعلى هذا، فعند ابتكار استجابة السياسة الاقتصادية المناسبة لجائحة كوفيد - 19، يجب على صناع السياسات أن يجيبوا عن سؤال أساسي: ما مقدار المشكلات المالية المرتبطة بتأثيرات الميزانية العمومية التي من المحتمل أن تتسبب هذه الموجة من انخفاضات قيمة العملة في إحداثها؟ الواقع أن تقدير الضرر المحتمل أمر معقد بسبب حقيقة مفادها أنه من الصعب تحديد حجم الديون غير المحمية المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة.على مدار الأعوام الـ40 الأخيرة، تغير مشهد الديون في الأسواق الناشئة إلى حد كبير. فمن ناحية، قللت حكومات الأسواق الناشئة بشكل كبير من مدى "خطيئتها الأصلية" المتمثلة في الاعتماد على الاقتراض بعملات أجنبية، نظرا لتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي والانضباط المالي والنقدي.ولكن من ناحية أخرى، سلكت شركات الأسواق الناشئة الاتجاه المعاكس: لأن الاقتراض بالعملات العالمية أصبح أرخص بالنسبة إلى هذه الشركات، فقد تنامى حجم اقتراضها بالعملات الأجنبية. وتظهر أبحاث حديثة أن مزيدا من الشركات تصدر ديونا بعملات أجنبية عندما تنخفض تكلفة الاقتراض بالعملات الأجنبية. جلب انتقال التعرض للعملات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة السيادية إلى الشركات المقترضة تحديات من نوع جديد. على وجه الخصوص، تكون موارد الشركات الخاصة المالية أقل إخضاعا للضوابط التنظيمية من موارد الحكومات والبنوك المالية، ولهذا لا نعلم إلا أقل القليل عن ميزانياتها العمومية.مع ذلك، يعطي بحثنا - الذي أجريناه بالاستعانة بمجموعة متنوعة من المصادر الخاصة والعامة - إحساسا بالأحجام المحتملة. وتتضح ديون الأسر والشركات غير المالية بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة الرئيسة، كنسبة من إجمالي ديونها وكحصة من الناتج المحلي الإجمالي.من المشجع أن اقتراض القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في عديد من الأسواق الناشئة ربما يكون محدودا نسبيا، باستثناء حالات قليلة خاصة (تركيا، والمكسيك، والأرجنتين)، تحافظ أغلب البلدان على مستويات يمكن التعامل معها من التعرض للعملات الأجنبية في القطاع الخاص نسبة إلى إجمالي الدين. الأمر الأكثر أهمية هو أن هذا المقياس "الخام" ينبغي النظر إليه باعتباره حدا أعلى لمشكلة ديون العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة.هذا لأن اقتراض العملات الأجنبية في حد ذاته لا يمثل مشكلة عندما تكون التزامات العملات الأجنبية مغطاة بشكل كاف (بمعنى أن هناك أصولا وعائدات بالعملات الأجنبية مقابلة لها)، وهو ما يمكن القيام به إما بشكل طبيعي وإما من خلال أدوات مالية ... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2020.