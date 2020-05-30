حصيلة كورونا في العالم: 5.99 مليون إصابة و365437 وفاة

بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم خمسة ملايين و989 ألفا و291 إصابة، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بحسب ماذكرت (د ب أ).
كما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد19-) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 365 ألفا و437 حالة، حسب البيانات نفسها.
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