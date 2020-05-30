روسيا تعتزم البدء في تجارب سريرية للقاح لكورونا خلال أسبوعين

نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم السبت عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن علماء روسا يعتزمون بدء تجارب سريرية خلال أسبوعين على لقاح للوقاية في فيروس كورونا المستجد.

ولدى روسيا ثالث أكبر عدد إصابات بالمرض بعد الولايات المتحدة والبرازيل وقال مسؤولون من الكرملين إن باحثين يعملون على 50 مشروعا مختلفا تقريبا لتطوير لقاح.

ونقلت الوكالة عن موراشكو قوله "الاختبارات جارية ونعتزم بدء التجارب السريرية في الأسبوعين المقبلين". وقال إن متطوعين جرى اختيارهم للمشاركة في التجارب.

وهناك حاليا نحو عشرة لقاحات في مرحلة التجارب على البشر وتوقع خبراء أن يستغرق الأمر بين 12 و18 شهرا لإنتاج لقاح آمن.

ويطور معهد فيكتور الذي تديره الدولة في سيبيريا أحد اللقاحات الروسية وقال مديره العام اليوم السبت إنه يأمل في استكمال التجارب السريرية بحلول منتصف سبتمبر أيلول مشيرا إلى أن التجارب على الحيوانات كانت ناجحة.

وسجلت رسيا اليوم السبت 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضا من 232 في اليوم السابق مما رفع الإجمالي في البلاد إلى 4555.

وقال مسؤولون إن 8952 إصابة جديدة تأكدت أيضا مما رفع إجمالي الحالات إلى 396575.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن موسكو، بؤرة تفشي المرض، نجحت في تجنب ما وصفه بأسوأ السيناريوهات مع إعلان المدينة اعتزامها البدء في تخفيف إجراءات العزل العام خلال أيام.