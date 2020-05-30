الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا على إعادة النظر في قطع العلاقات مع منظمة الصحة

حث الاتحاد الأوروبي اليوم الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وخوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان "في مواجهة هذا التهديد العالمي، هذا هو وقت تعزيز التعاون والحلول المشتركة. التصرفات التي تضعف النتائج الدولية لا بد من تجنبها".

وأضاف البيان بحسب (رويترز) "وفي هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في القرار الذي أعلنته".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هذه الخطوة متهما المنظمة بأنها أصبحت دمية في يد الصين.