الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا على إعادة النظر في قطع العلاقات مع منظمة الصحة

حث الاتحاد الأوروبي اليوم الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وخوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان "في مواجهة هذا التهديد العالمي، هذا هو وقت تعزيز التعاون والحلول المشتركة. التصرفات التي تضعف النتائج الدولية لا بد من تجنبها".
وأضاف البيان بحسب (رويترز) "وفي هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في القرار الذي أعلنته".
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هذه الخطوة متهما المنظمة بأنها أصبحت دمية في يد الصين.
أخبار
- منع التجول 24 ساعة في بيش ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من اليوم
- تطبيق "توكلنا": قريبا إتاحة تصريح المشي لمدة ساعة يوميا.. والتنقل داخل وخارج المدن
- 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية ترفع الإجمالي إلى 511
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- بعد شهرين من الإغلاق مدينة ووهان الصينية تحاول طي الصفحة
- السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غرامات مشددة تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا
- إطلاق مبادرة "عودة" لتمكين المقيمين في المملكة من السفر لبلدانهم
- "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
- غدا.. المراجعة الشهرية لأسعار البنزين في السعودية
أضف تعليق