الفلبين: استئناف رحلات الركاب الإثنين المقبل

تستأنف شركات طيران فلبينية رحلات الركاب التجارية الأسبوع المقبل، حيث خففت الحكومة المزيد من قيود فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكره مسؤولون اليوم السبت.

وتجرى الاستعدادات بمطار "نينوي اكوينو" الدولي لاستئناف رحلات الطيران المحلية والدولية من مانيلا إلى أجزاء أخرى من البلاد، طبقا لما ذكره إيد مونريال، المدير العام للمطار بحسب "الألمانية".

وأضاف أن "شركات الطيران المحلية أعربت بالفعل عن نيتها للعمل بدءا من الأول من يونيو المقبل" في إشارة إلى الموعد الذي سيتم فيه تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالعاصمة ومعظم البلاد على نحو كبير.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها ستسير رحلات محلية وأيضا دولية محدودة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، لكنها تأمل في زيادة العدد في الأشهر المقبلة، "إذا سمحت بذلك سلطات الطيران وظروف الصحة العامة المحلية وبيئة السفر".

وقالت وزارة الصحة إن هناك إجمالي 16634 حالة مؤكدة لمرض كوفيد19- في الفلبين، من بينها 942 حالة وفاة حتى اليوم السبت.