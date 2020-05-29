اعتقال طاقم شبكة "سي ان ان" خلال تغطيته أعمال العنف في مينيابوليس

اعتقلت الشرطة طاقما لشبكة "سي ان ان" الأميركية في وقت مبكر الجمعة خلال قيامه بتغطية حية من مدينة مينيابوليس لأعمال العنف التي نشبت هناك بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي.

وجرى إطلاق جميع أفراد الطاقم لاحقا.

وبثت الشبكة مقطع فيديو لمراسلها عمر جيمينيز وهو يتحدث بهدوء الى مجموعة من رجال الشرطة يحملون هراوات ويضعون خوذات على رؤوسهم، قبل أن يكبلوا يديه بالأصفاد ويقتادونه بعيدا.

وسُمع جيمينيز يقول لهم "هل تسمحون بأن تخبروني لماذا أنا معتقل، سيدي"، دون التمكن من سماع جواب على سؤاله.

وقالت "سي ان ان" إن منتجا ومصورا كانا يعملان مع جيمينيز جرى اعتقالهما ايضا.

وفي وقت سابق عندما أحاط رجال شرطة مينيسوتا بجيمينيز خلال قيامه بالتغطية، أبدى المراسل الأسود البشرة رغبة بالتعاون وقال لهم "حيثما تريدوننا ان نكون، سوف نذهب".

وذكرت "سي ان ان" في تغريدة أن مراسلا أبيض البشرة كان ايضا على الأرض يغطي أعمال العنف دون أن يتعرض للاعتقال.

وعاد جيمينيز لبث رسائله المباشرة لاحقا الجمعة بعد أن اطلقت الشرطة سراحه. وقالت "سي ان ان" إن حاكم مينيسوتا تيم والتز قدم اعتذاره الى الشبكة.

وأصدرت "سي ان ان" بيانا دانت فيه سلوك الشرطة تجاه طاقمها.

وقالت "تعرض مراسل لـ سي ان ان وفريقه الانتاجي للإعتقال هذا الصباح في مينيابوليس خلال تأديتهم مهمتهم على الرغم من تعريفهم عن انفسهم، وفي انتهاك واضح لحقوقهم بموجب التعديل الأول".

وكان جيمينيز في المدينة يغطي لليلة الثالثة تواليا أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة مواطن أسود يدعى جورج فلويد على يد شرطي خلال اعتقاله للاشتباه بأنه يستخدم عملة مزيفة.

وقامت سيدة كانت تمر في المكان الإثنين بتسجيل لقطات فيديو يظهر فيها الشرطي وهو يثبت فلويد على الأرض لدقائق واضعا ركبته فوق رقبته. ويظهر الرجل الأسود في التسجيل وهو يئن ويقول "لست قادرا على التنفس" قبل أن يتوقف جسده عن التحرك.