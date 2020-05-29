بفعل رد فعل ترمب تجاه الصين .. "ستاندرد آند بورز" و"داوجونز" يتداولان على انخفاض

بدأ مؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز تداولهما على انخفاض اليوم الجمعة إذ يتأهب المستثمرون لرد فعل الولايات المتحدة إزاء قانون صيني للأمن القومي في هونج كونج، مما يهدد بمحو بريق شهر آخر من المكاسب القوية لسوق الأسهم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 76.49 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة إلى 25324.15 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.56 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 3025.17 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 13.36 نقطة أو ما يعادل 0.14 في المائة إلى 9382.35 نقطة.