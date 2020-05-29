رغم تراجعها بسبب هونج كونج .. أسهم اليابان تحرز أفضل مكسب شهري منذ 2015

انخفضت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في 3 أشهر اليوم إذ دفع تصاعد التوتر بشأن هونج كونج المستثمرين لبيع الأسهم وجني الأرباح، لكن تخفيف قيود فيروس كورونا ساعد نيكي على تسجيل أفضل أداء شهري في أكثر من أربع سنوات ونصف السنة بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.18 في المائة إلى 21877.89 نقطة لكن المؤشر ربح 8.3 في المائة في مايو وهو أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر 2015 بفضل التفاؤل المرتبط بإعادة فتح اقتصادات بعد إجراءات العزل العام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المائة إلى 1563.67 نقطة لينزل أيضا عن أعلى مستوى في 3 أشهر والذي لامسه أمس مع انخفاض جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء 5.

وكانت القطاعات الشديدة الارتباط بالدورة الاقتصادية وهي صناعة الصلب والشحن البحري وصناعة السيارات الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية، مخالفة مكاسب قوية حققتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وهوى سهم نيسان موتور 10.8 في المائة بعد أن تكبدت الشركة أول خسارة تشغيلية سنوية بقيمة 40.5 مليار ين (377 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس وهو أسوأ أداء منذ 2008 - 2009. ونزل سهم نيكون كورب 9.1 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض كبير بنسبة 91.8 في المائة في أرباحها التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس.