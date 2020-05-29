أسهم أوروبا تتراجع وترقب لرد فعل ترمب تجاه الصين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إذ حول المتعاملون في السوق تركيزهم إلى رد فعل واشنطن على موافقة البرلمان الصيني على قانون للأمن القومي لهونج كونج، لكن المؤشرات الرئيسية تتجه لاختتام مايو على مكاسب قوية، بحسب ما قالت "رويترز".

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.9 بالمئة، فيما من المقرر أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطوات سياسته التي قد تؤدي لتصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها الانخفاض بنزول مؤشرها 2.5 بالمئة، بينما تراجع مؤشرا قطاعي السفر والترفيه والبنوك أكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

لكن الآمال في تعاف اقتصادي عالمي مع إطلاق صانعي السياسات لبرامج تحفيز وخروج عدة دول من إجراءات العزل العام وضعت المؤشر ستوكس 600 على مسار تحقيق مكسب شهري بنسبة 3.6 بالمئة.

وانخفض سهم هوجو بوس 4.4 بالمئة بعد أن خفض جيفريز توصيته للسهم إلى "احتفاظ" بينما تراجع سهم رينو 4.5 بالمئة بفعل أنباء عن أنها دشنت محادثات مع نقابات عمال لإعادة هيكلة عدة مصانع للسيارات في فرنسا وتأكيدها خطة لخفض 15 ألف وظيفة عالميا.

وقفز سهم شركة صناعة القهوة جيه.دي.إي بيتس، إحدى الشركات الكبيرة القليلة التي طرحت أسهمها خلال أزمة فيروس كورونا، 11.3 بالمئة عند بدء التداول على السهم في يورونكست في أمستردام.