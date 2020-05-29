التسويق الاستراتيجي في الجامعات الحكومية .. الاستدامة والريادة

هل سبق أن رأيت مستشفى جامعيا لا يحقق إيرادات كافية؟ أو مركز مؤتمرات أو قاعات تدريب تبقى أغلب العام غير مستغلة؟ أو مسارح أو ملاعب رياضية ليست فيها نشاطات ترفيهية؟ أو مساحات مناسبة للكافيهات والمطاعم والمكاتب وأجهزة البيع الذاتي، وغيرها غير مؤجرة؟ أو احتياجات يومية للطلاب غير متوافرة؟ أو صرف عشرات المليارات على مدار عشرات الأعوام السابقة دون أن ينتج عنها إيرادات ذاتية سنوية؟ وغيرها. إن غياب فكر التسويق الاستراتيجي وليس عدم وجود مصادر وموارد مالية لدى الجامعات هو، السبب الرئيس في عدم قدرة كثير من الجامعات على تحقيق إيرادات مالية سنوية ذاتية.

الجامعة الحكومية في الأصل مؤسسة حكومية - مستقلة إداريا - تقدم خدمة تعليمية بشكل غير هادف إلى الربح، إلا أن لديها - غالبا - كثيرا من المصادر والموارد المالية المتمثلة في الأصول الملموسة مثل العقارات، وغير الملموسة مثل المنجزات الناتجة عن عمل علمي وإداري يومي كبير عبر أعوام النجاح الممتدة، وبالنظر إلى رؤية السعودية 2030 واعتماد نظام الجامعات الجديد والتحديات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة، يكون من المتحتم على الجامعات أن تضع بعض هذه المقدرات في إطارها الاستثماري وفق منهجية تحقق نتائج مالية ولا تؤثر سلبا في الصورة الذهنية التعليمية للجامعة الحكومية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التسويق الاستراتيجي الذي يجمع بين الاستدامة ومزيد من الريادة التعليمية.

قد يطرح تساؤل: وهل تملك الجامعات فعلا مصادر وموارد مالية معطلة؟ بالنظر إلى واقع الجامعات الحكومية ذات التاريخ الممتد، لا شك أننا سنجد عديدا من الأصول الملموسة، مثل المال النقدي المتاح لمشاريع استثمارية لم تنفذ، أو الأراضي أو المباني أو المرافق التعليمية والرياضية غير المستغلة، أو الأجهزة والتجهيزات التي يمكن توظيفها بشكل أو بآخر، أو الاسم "التجاري" الذي يمكن أن يفتح شراكات عديدة، أو المعرفة القائمة على قواعد بيانات ثمينة ومراكز أبحاث علمية ودراسات وتدريب وبراءات اختراع وأفكار لا حصر لها، أو وجود تخصص نادر، أو ميزة استثنائية مثل المنطقة الجغرافية، أو عدد المنسوبين، أو الكفاءات العلمية، وغير ذلك، فضلا عن وجود الأفكار الإبداعية والفرص السانحة التي لا تنتهي وتبقى متجددة بتجدد كل يوم في الحياة.

لا شك أن عدم وجود التسويق الاستراتيجي في الجامعات يرجع إلى عدد من الأسباب والمعوقات، بعضها تنظيمي خارج عن تحكم إدارة الجامعة مثل الأنظمة والتشريعات المالية والتعليمية، إلا أن هذا المعوق يتلاشى سريعا في ظل الرؤية ونظام الجامعات الجديد. لذلك، يبقى التحدي الأكبر في الأسباب والمعوقات الداخلية "داخل الجامعة"، التي من أبرزها عدم تبني المسؤولين في الإدارات العليا لفكر التسويق، بسبب الانشغال أو القناعات والمخاوف الخاطئة، أو الجهل بأهميته في ظل المتغيرات وعدم وجود كوادر مؤهلة من حولهم. لذا، قد نلمس في أغلب الجامعات الحكومية وجود مبادرات في الاستثمار وبعض خدمات التسويق، لكنها ليست في إطار استراتيجي يحقق الاستدامة ويسعى إلى هدف مالي محدد، وكذلك ستجد أن بعض الجامعات تملك شركات خاصة ومشاريع استثمارية، لكنها - مع الأسف - فقيرة إلى التسويق بشكل واضح جدا.