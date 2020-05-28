توقعات بإفلاس صندوق التأمين الاجتماعي في أمريكا قبل الموعد المفترض

حذر تقرير جديد نشر اليوم الخميس من احتمال إفلاس صندوق التأمين الاجتماعي في الولايات المتحدة قبل سنوات من الموعد الذي كان متوقعا، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بحسب الألمانية.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "بن وورتون بادجيت موديل" المستقلة للأبحاث بالاشتراك مع كلية وورتون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، فإن أموال الصندوق ستتلاشى قبل التاريخ المتوقع بأربع سنوات أي في عام 2032 وليس في .2036

يذكر أن صندوق التأمين الاجتماعي الأمريكي، هو المسؤول عن إعانات الشيخوخة والمعاقين والأبناء الذين ليس لديهم من ينفقون عليهم، من خلال حصيلة الضرائب المفروضة على الأجور والتي يتم استثمارها في أدوات مالية غير الأسهم المطروحة للتداول في البورصة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القول إنه حتى إذا تعافت الولايات المتحدة بسرعة من تداعيات جائحة كورونا، فإن اموال الصندوق ستنتهي قبل الموعد المنتظر بعامين على الأقل أي في عام .2034

وأشار التقرير إلى أن صندوق التأمين الاجتماعي سيعاني من فقدان الاقتصاد الأمريكي لملايين الوظائف بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تراجع المبالغ التي يتم تحصيلها للصندوق كضرائب أجور. ويترافق هذا مع انخفاض إيرادات ضريبة الأجور وتراجع أسعار الفائدة، وبالتالي تراجع العائد على استثمار أموال الصندوق.

في الوقت نفسه، فإن ارتفاع معدل وفيات كبار السن في الولايات المتحدة بسبب الجائحة وانخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى تراجع مدفوعات الصندوق للمستفيدين.