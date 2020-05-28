إطلاق الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية



أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة, الذي يمثل إطاراً إرشادياً للمسافرين يتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيمر بها المسافر خلال رحلة سقره بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة وفقا لـ "واس".

ووفقا للدليل الإرشادي للمسافر، يلتزم المسافر بمسؤوليات عدة خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة لضمان رحلة سفر آمنة ولتجنّب المنع من السفر عند إخلاله بإجراءات الوقاية المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات، وتبدأ هذه المسؤوليات منذ إتمام عملية شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار "يمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة"، وارتداء الكمّامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والابلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا، يسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، إضافة إلى تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الاركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.

وأشار الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية إلى قيام هيئة الطيران المدني بتوفير المعقمات في جميع أرجاء مطارات المملكة البالغ عددها 28 مطاراً، وألزمت جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي، وإلزامهم بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، إضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر "كل 3 ساعات"، وتطهير جميع الطائرات المستخدمة في مرحلة استئناف الرحلات الجوية بعد كل رحلة، كما ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدّد بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة.

كما اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات الوقائية في مطارات المملكة عند المغادرة، وتضمنت تلك الإجراءات إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران في المطارات واقتصار شراءها عبر الوسائل الإلكترونية فقط، الالتزام بحضور المسافرين إلى المطار قبل الرحلة بساعتين، واقتصار دخول المطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، كما سيتم الالتزام بلبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول للمطار وسيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وتطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام من خلال مواقع التطهير الخاصة بها.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية عن قيامها بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسليم الأمتعة، واعتمدت كذلك الحفاظ على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية، كما أقرت الهيئة تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس والانتظار من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، ويشجع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية، وتطبيق ‏‎التباعد بين المسافرين لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي بمسافة 2 متر، بالإضافة إلى الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزوّد الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة 2 متر.

كما سيتم تطهير جسور الاركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة، وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة أو صعود الحافلة من خلال التصعيد التدريجي للمسافرين، وفي الطائرة سيلتزم جميع الملاّحين والركّاب بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، علاوة على تطبيق التباعد بين المسافرين داخل الطائرة من خلال تخصيص مقاعد شاغرة بين الركاب، ويسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة.

وأوضحت الهيئة في الدليل الإرشادي للمسافر أن الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، حيث تشمل على الالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الاركاب/الحافلات، والالتزام بلبس الكمامات القماشية أو غيرها، كما سيتم توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، والالتزام بالتطهير من خلال الأجهزة المتوفرة، وتوفير مناطق للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها، بالإضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة، وفي منطقة استلام الأمتعة يلتزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات، وتطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام، كما تطرق الدليل الإرشادي إلى التزام المسافر بالتخلص من الكمامات والقفازات في سلال المهملات المتوفرة في المطار، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير، ويشجع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية، والتزام التباعد بين المسافرين لدى مقدمي خدمات الأجرة بمسافة 2 متر.

ودعت الهيئة الراغبين بتحميل الدليل الارشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الدخول على الرابط: https://gaca.gov.sa/scs.