علماء آثار يكتشفون فسيفساء رومانية محفوظة بشكل مذهل في بلدة إيطالية

اكتشف علماء آثار فسيفساء رومانية محفوظة بشكل مذهل في أحد المزارع في شمال إيطاليا بعد قرن من البحث، وفق ما أعلن رئيس بلدية نيغرار دي فالبوليتيشلا الخميس بحسب الفرنسية

ويعتقد أن هذا التصميم الهندسي الذي اكتشف في بلدة نيغرار دي فالبوليتيشلا قرب فيرونا، كان جزءا من فيلا بدأ علماء الآثار البحث عنها في العام 1922.

وقال رئيس البلدية روبرتو غريسون لوكالة فرانس برس "عندما رأيت الفسيفساء فوجئت بجودتها وألوانها المحفوظة جيدا".

وأضاف أن السكان المحليين يعرفون منذ سنوات أن هناك قطعا أثرية رومانية في الجزء الخاص بهم وقد أظهر مسح وبعض أعمال الحفر الأولية قبل قرن لمحة عما يقبع تحتها.

لكن حتى الآن لم يتم اكتشاف أي قطع مهمة.

وقال عالم الآثار في بلدية فيرونا جاني دي تسوكاتو، إنه في اللحظة التي عثروا فيها على الفسيفساء التي تتضمن اللون الأحمر والبني والرمادي والأبيض تحت الأرض، شعروا كأنهم "دخلوا آلة زمن".

وأضاف لوكالة فرانس برس "لقد كان شعورا رائعا، أعترف بأنه لم يكن باستطاعتي البقاء هادئا" لافتا إلى أن الفسيفساء تعود إلى ما بين العامين 250 و400.

وتابع "شعرت كأنني طفل، وعدت بآلة زمن وتخيلت الحقبة والناس الذين كانوا هنا في هذه الفيلا المخفية والمحفوظة جيدا".

ولفت عالم الآثار إلى أنه يعتقد أن الفيلا تغطي مساحة تمتد على حوالى 300 متر مربع.

ويحاول الخبراء الآن اكتشاف المساحة الدقيقة لهذا المجمع.

وقالت بلدية نيغرار دي فالبوليتيشلا "لن تظهر النتيجة قريبا وستكون هناك حاجة إلى موارد ضخمة".