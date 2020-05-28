الأكبر في عقدين .. "نيسان" تسجل خسائر سنوية بـ 6.2 مليار دولار

أعلنت شركة "نيسان موتور" اليابانية اليوم تسجيل خسائر بـ 671 مليار ين (6.2 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه الخسائر هي الأكبر التي تسجلها الشركة في عقدين وتتضمن تكاليف لإعادة الهيكلة.

وكشفت الشركة عن خطة لدعم أوضاعها المالية وتوفير نحو 300 مليار ين من التكاليف السنوية الثابتة وخفض القدرة الإنتاجية وخفض عدد طرازات السيارات المنتجة.

ولم تصدر الشركة توقعات للعام المالي الحالي وأرجعت هذا إلى حالة عدم اليقين بشأن الأعمال على خلفية استمرار جائحة كورونا.