بعد منعها من التحليق بسبب حوادثها المميتة .. "بوينغ" تستأنف إنتاج طائرات 737 ماكس

أعلنت مجموعة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطيران اليوم أنها استأنفت إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس الممنوع من التحليق منذ أكثر من عام بعد كارثتين جويّتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا بحسب ما ذكرت "ا ف ب".

لكن هذا الإعلان لا يعني أن عودة هذه الطائرة إلى الأجواء وشيكة إذ لا يزال يتعين على بوينغ الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني على التعديلات التي أدخلتها على هذا الطراز ولا سيما نظام تعزيز خصائص المناورة المتهم بالتسبّب بالحادثين المميتين.

وكانت سلطات الطيران العالمية أمرت بوقف تحليق "737 ماكس" في أعقاب تحطّم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس 2019 في ظروف مشابهة لحادث تحطّم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "لايون اير" في أكتوبر 2018 في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

ويتعين على "بوينغ" إخضاع الطراز المعدّل لرحلة تجريبية تشرف عليها سلطات الطيران المدني الأمريكية. وكانت مصادر في هذه السلطات قالت إن هذه الرحلة التجريبية لن تجري قبل يونيو ما يعني أن بوينغ لن تتمكن على الأرجح من الالتزام بالجدول الزمني الذي كانت تأمل الالتزام به والذي ينصّ على عودة 737 ماكس إلى التحليق بحلول "منتصف 2020".

وأعلنت مجموعة الطيران العملاقة في بيان صدر في مقرها بسياتل إن "برنامج 737 استأنف تجميع الطائرات بوتيرة بطيئة منفذا في الوقت نفسه أكثر من 10 مبادرات تهدف إلى تحسين سلامة بيئة العمل وجودة المنتجات". وكانت بوينغ علّقت إنتاج طراز 737 ماكس في يناير في محاولة منها لتخفيف التوترات الحادة التي كانت قائمة بين رئيسها التنفيذي السابق دنيس مويلنبرغ من جهة وسلطات الطيران المدني وشركات النقل الجوي من جهة أخرى. وقبل تعليق الإنتاج أنتجت بوينغ 400 طائرة من طراز 737-ماكس.