بدءا من الأحد .. عودة تداولات السوق السعودي من الـ 10 صباحا وحتى الـ 3 مساء

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو وفقا للتالي :

- الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح) : من 09:30 صباحا إلى 10:00 صباحا.

- الجلسة الثانية (السوق مفتوح - تنفيذ) : من 10:00 صباحا إلى 03:00 مساء.

- الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق) : للأوراق المالية المدرجة من 03:00مساءً إلى 03:10 مساء (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة).

- الجلسة الرابعة (التداول على سعر الاغلاق) : للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساء (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة).

- الجلسة الخامسة (السوق مغلق) : للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساء إلى 04:00مساء (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 03:00 مساء إلى 04:00مساء).

وتؤكد تداول على حرصها الدائم في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيها وضمان سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية.