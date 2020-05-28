تباين أداء البورصات الخليجية .. و«دبي» تقفز 2.35 % بدعم استئناف النشاط الاقتصادي

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع أمس، فيما قادت دبي المكاسب.



تباينت تعاملات البورصات الخليجية خلال تداولات اليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وأغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع أمس، فيما قادت دبي المكاسب.

ويوم الإثنين الماضي، قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، إن دبي ستبدأ السماح بحرية الحركة، وباستئناف أنشطة الشركات ابتداء من أمس، وفقا لـ"رويترز".

لكن بقية الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية تظل مغلقة بمناسبة عطلة عيد الفطر.

وواصلت أسواق المال الإماراتية نشاطها في اليوم الأول من تعاملاتها بعد انتهاء إجازة العيد حيث ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 6.4 مليار درهم في ختام الجلسة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4133 نقطة بزيادة نسبتها 0.51 في المائة فيما قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى حاجز 1984 نقطة بزيادة نسبتها 2.35 في المائة في طريقه إلى تخطي مستوى ألفي نقطة مجددا بحسب معطيات التحليل الفني.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 510 ملايين درهم، في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 344 مليون سهم نفذت من خلال 8314 صفقة.

بينما تراجع سوق البحرين 0.1 في المائة ليبلغ 1270 نقطة، وصعدت مؤشر سلطنة عمان 1.1 في المائة إلى 3446 نقطة.

واستهلت بورصة الكويت تعاملات ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك أمس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 106.7 نقطة ليبلغ مستوى 5020.4 نقطة صعود بلغت 2.17 في المائة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 212 مليون سهم تمت عبر 10377 صفقة نقدية بقيمة بلغت 46.5 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5.1 نقطة ليبلغ مستوى 4166.7 نقطة صعود بلغت 0.12 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 79.11 مليون سهم تمت عبر 3379 صفقة نقدية بقيمة 3.9 مليون دينار، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 157.3 نقطة ليبلغ مستوى 5453.3 نقطة صعود بلغت 2.9 في المائة من خلال 132.8 مليون سهم تمت عبر 6998 صفقة بقيمة 42.6 مليون دينار.

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 1.2 نقطة ليبلغ مستوى 4056.1 نقطة صعود بلغت 0.03 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 61.3 مليون سهم تمت عبر 2488 صفقة نقدية بقيمة 3.1 مليون دينار.

