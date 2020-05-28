ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان استقرار الأسواق البترولية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.