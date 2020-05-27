توقعات بإنخفاض السياحة العالمية بنسبة 70٪ هذا العام

من المتوقع أن تنخفض السياحة العالمية بنسبة 70٪ هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكرته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن الأزمات العالمية السابقة تسببت في انخفاض السياحة بنسبة 10٪ إلى 20٪، لكن جائحة فيروس كورونا التي أغلقت الحدود حول العالم أسوأ منها كلها وفقا لـ "سي إن إن".

وقال بولوليكاشفيلي إن هذا الصيف، سيأخذ المزيد من الناس رحلات بالبر، بدلاً من الرحلات الجوية، ما قد يفيد السياحة الريفية في الجبال، مقارنة بسياحة الشواطئ

وفي بيان بتاريخ 11 مايو، قالت منظمة السياحة العالمية التي تتخذ من مدريد مقراً لها، إن أبحاثها حتى أواخر أبريل/ نيسان، وجدت أن 100٪ من الوجهات الـ217 التي تتبعتها في جميع أنحاء العالم كانت لديها قيود على السفر للسياح الدوليين، متعلقة بفيروس كورونا.

وقال بولوليكاشفيلي إنه مع بدء افتتاح حدودها، سيُنظر إلى أوروبا كنموذج يحتذى به، لأنها تعتبر تاريخياً المنطقة الأكثر زيارة والأكثر استعداداً لاستقبال السيّاح، بما في ذلك بنيتها التحتية للرعاية الصحية.

كما أضاف أن أول خطوة لاستئناف السياحية الدولية قد تكون ما يسمى بـ"الممرات الخضراء"، والتي ستسمح بالسفر بين دول مختلفة في منطقتين أظهرتا معدلات إصابة منخفضة بالفيروس.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية استئناف المزيد من الرحلات الجوية الدولية ابتداء من سبتمبر/ أيلول، إذا تحسنت عمليات السيطرة على الفيروس بحلول ذلك الوقت.