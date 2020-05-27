الأسهم الأمريكية تصعد مع بداية التداولات وسط آمال بالتعافي الاقتصادي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء مع تحسن الأنشطة الاقتصادية لتعزز التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي بعد الجائحة فيما يظل المستثمرون حذرين إزاء تصاعد التوترات الصينية الأمريكية.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 303.52 نقطة بما يعادل 1.21 بالمئة ليصل إلى 25298.63 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.88 نقطة ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 3015.65 نقطة عند الفتح.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 5.90 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 9346.12 نقطة.