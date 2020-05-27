أندية الدوري الإنجليزي توافق على عودة التدريبات الجماعية

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالإجماع اليوم الأربعاء على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات، في ظل الانتقال للمرحلة الثانية من مشروع "إعادة الانطلاق " للبطولة العريقة.

استأنفت جميع الأندية العشرين، المشاركة في البطولة، تدريباتها في مجموعات صغيرة في 19 آيار/مايو الحالي بعد تعليق أنشطة كرة القدم لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتثق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في استئناف موسم 2019 / 2020 في وقت لاحق من شهر حزيران/يونيو القادم، مع تبقي 92 مباراة للبطولة، بعدما منحت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لإقامة الفعاليات الرياضية خلف أبواب مغلقة.

وذكر بيان للرابطة أن اللاعبين سيكونون قادرين على "التدريب كمجموعة والسماح بالالتحامات مع تقليل الاتصال الوثيق غير الضروري".

أضافت الرابطة أن جميع اللاعبين والموظفين سيستمرون في الخضوع لاختبار فيروس كورونا مرتين في الأسبوع.

كانت أثيرت مخاوف من أن الاستئناف ربما يكون مبكرا جدا، لاسيما بعدما جاءت نتائج اختبارات ثمانية أفراد في البطولة إيجابية، من بينهم أرون رامسديل حارس مرمى فريق بورنموث أمس الثلاثاء.