أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية الاماراتية في مدينة دبي بنسبة 50 % اعتبارا من الأحد المقبل ، وصولاً إلى مئة بالمئة من 14 يونيو القادم.
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- دبي تقرر استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50% اعتبارا من الأحد
أخبار اقتصادية- خليجية
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