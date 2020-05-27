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أخبار اقتصادية- خليجية

دبي تقرر استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50% اعتبارا من الأحد

الاقتصادية من الرياض
 أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي  اليوم  اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية الاماراتية في  مدينة دبي بنسبة 50 % اعتبارا من الأحد  المقبل ، وصولاً إلى  مئة بالمئة من 14  يونيو القادم.
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