هندرسون قائد ليفربول : التتويج باللقب في غياب الجماهير سيكون أمرا غريبا

قال جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما في غياب الجماهير باستاد "أنفيلد" سيكون أمرا "غريبا للغاية".

ويتصدر ليفربول الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل 9 مراحل من نهاية المسابقة ويحتاج إلى انتصارين فقط لحسم اللقب الذي توج به آخر مرة في 1990.

لكن المنافسات كانت قد توقفت في 13 مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد. وعادت جميع الأندية الـ 20 بالدوري الممتاز إلى التدريبات على مجموعات صغيرة تأهبا للاستئناف المنتظر للمنافسات في يونيو المقبل بإقامة المباريات بدون جماهير ووفقا لمعايير وإجراءات صحية ووقائية صارمة.

وقال هندرسون في تصريحات لـ (بي.بي.سي) "بالطبع سيكون شعورا مختلفا لأنه إذا حسمت لقبا وتوجت به بدون حضور الجماهير سيكون أمرا غريبا". وأضاف "الأمر لم يحسم بعد. لا يزال أمامنا عمل يفترض القيام به ومازلنا بحاجة إلى الأداء بمستويات عالية حتى نهاية الموسم".

وأثيرت الشكوك حول إمكانية استئناف منافسات الدوري الممتاز في وقت قريب بعدما كشفت الفحوص عن حالات إصابة بعدوى كوفيد 19 بين اللاعبين والإداريين ومن بينهم آرون رامسدالي حارس مرمى بورنموث الذي أعلن أمس عن إصابته.