مصر : انخفاض العجز التجاري 35 % في أول 4 شهور من 2020

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم إن عجز الميزان التجاري لمصر انخفض بقيمة 5.570 مليار دولار ما يعادل 35 في المائة في أول 4 أشهر من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضافت الوزارة في بيان أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 24 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري حيث بلغت 18.797 مليار دولار مقابل 24.580 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزيرة التجارة نيفين جامع إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى أثر سلبا على حركة التجارة الدولية.

وذكر البيان أن الصادرات المصرية سجلت أيضا تراجعا طفيفا خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة.