أرباح الشركات الصناعية الصينية تهبط 27 % منذ بداية 2020

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بالصين ظلت منخفضة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020 بيد أن معدل الانخفاض شهد تقلصا مؤخرا وسط الجهود الحكومية الرامية إلى التنسيق بين احتواء وباء كورونا والنمو الاقتصادي بحسب "د ب ا".

ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء فإن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية التي يتجاوز حجم أعمالها السنوية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار ) بلغت 1.26 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير وابريل الماضيين بانخفاض بـ 27.4 % على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن الانكماش تقلص من انخفاض بنسبة 36.7 % خلال الربع الأول. وخلال شهر أبريل الماضي وحده انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 4.3 % مقابل انخفاض بنسبة 34.9 % في مارس الماضي مع ارتفاع الإنتاج والمبيعات وسط انتعاش الأنشطة الاقتصادية في أنحاء البلاد حسبما قال تشو هونج المسؤول بالمصلحة.

وذكرت البيانات أن أرباح 80 % من الشركات الصناعية أظهرت تحسنا مع تسجيل الشركات نموا في الأرباح خلال الشهر الماضي. وكانت قطاعات السيارات والمعدات الخاصة والالكترونيات ضمن القطاعات التي شهدت تعافيا ملحوظا حيث توسعت أرباح صناعة السيارات بنسبة 29.5 % على أساس سنوي متعافية من تراجع بنسبة 80.4 % خلال مارس الماضي.