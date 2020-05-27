الطموحات المناخية ودعم التعافي من كورونا «1من 2»

كان عام 2020 على وشك أن يصبح علامة بارزة على طريق العمل المناخي. فقد كان العام الخامس الذي من المفترض أن تبدأ عنده الدول في الارتقاء بطموحاتها، مع توقعات بأن تضاهي نتائج مؤتمر الأطراف الـ 26 "الذي كان من المقرر أن يعقد في مدينة جلاسجو في تشرين الثاني (نوفمبر)" النتائج التي ترتبت على اتفاق باريس المنبثق عن مؤتمر الأطراف الـ 21 الذي عقد عام 2015. لكن الملتقى المناخي العالمي تأجل إلى عام 2021، في وقت تواجه فيه دول العالم أزمة صحية ومالية ملحة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا. ومع تراجع المخاوف الصحية سيتعين على الدول أن تركز على حزم التحفيز للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وفيما تفعل ذلك سيكون من الضروري مساعدة إرساء الركائز لمستقبل أكثر مرونة واستدامة ورخاء.لماذا المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ؟ لماذا الآن؟حسب أحكام اتفاق باريس، تلتزم الأطراف بتقديم مساهمات وطنية جديدة أو منقحة كل خمسة أعوام. وكان من المفترض أن تقدم هذه المساهمات قبل مؤتمر جلاسجو، إلا أن أزمة كورونا أفسدت كل هذا في كثير من الدول. فلم ينشغل عديد من موظفي الحكومات الذين كان منوطا بهم إعداد المساهمات الوطنية المناخية فحسب بالتركيز على أزمة كورونا، بل إن كثيرا من الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها هذه المساهمات باتت موضع شك كتوافر الموارد بالميزانية المحلية، ووجود حيز للاقتراض أو الحصول على تمويل دولي للأنشطة المناخية، وتحقيق نمو اقتصادي، وأيضا على صعيد مسار الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ونظرا إلى الطبيعة المستجدة للفيروس ليس من الواضح أيضا مدى سرعة عودة الأمور إلى طبيعتها فعليا، وما الذي ستكون عليه هذه الأوضاع، وكيف يمكن أن تؤثر في النهاية على مستوى الطموحات المناخية لكل دولة.ورغم مباعث القلق هذه، إلا أننا نعتقد أن الإسهامات الوطنية المناخية، واستراتيجيات التنمية الوطنية، والمخططات الرئيسة أو خطط التكيف الوطنية، تستحق اهتماما معتبرا في مناقشات التحفيز. وكثيرا ما تكون هذه بمنزلة نافذة على رؤية الحكومة لمواطن النمو الاقتصادي في المستقبل والتحولات التكنولوجية اللتين ترتبطان بشكل واضح بتوفير الوظائف. وفي أحيان كثيرة، يتعين عليها أن تأخذ في الحسبان التحديات المعقدة، حيث يمكن للتقدم أن يحقق مكاسب عديدة من حيث الحد من الفقر، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحسين الصحة العامة ومستوى الحياة المحلية، والمنافع العامة العالمية.ويقينا ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل تحويل المساهمات الوطنية المناخية إلى محفظة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ، نظرا إلى أن أغلبها تنقصه التفاصيل الدقيقة عن الموقع والمنافع المشتركة التي ستتحقق أو المخاطر المتصلة بها مع كل جهد مقترح. ونحن نعلم أن المساهمات الوطنية الحالية لا تكفي وحدها لتخليص اقتصاد العالم كلية من الكربون وتلافي أسوأ ما في الأزمة المناخية. لكنها تشكل جل ما ورد في الإقرار العام الذي قطعته أغلب الدول على نفسها بشأن المناخ حتى الآن، ومن ثم فإنها توفر أساسا يدعم بشكل غير عادي الجهود الرامية إلى تشجيع التعافي الاقتصادي المستدام من فيروس كورونا.إن الوزارات التي تتصدر عملية إعداد المساهمات الوطنية، ستكون على الأرجح في وضع أفضل للإشراف على عملية تحويل هذه المساهمات إلى قائمة من الأفكار أو استثمارات التحفيز القابلة للتفعيل، حيث تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية أو أي من الوزارات الأخرى التي تملك سلطة التوقيع النهائي على حزمة التحفيز.وينبغي توزيع مهام التنفيذ على الوزارات المسؤولة عن مختلف التدخلات على مستوى القطاعات "على سبيل المثال، قطاع النقل، الطاقة، المياه، الزراعة والبيئة" للمساعدة على بلورة وتصنيف التدخلات وفقا لفوائدها التحفيزية، والمساعدة بشكل فاعل على تحديد سرعة تنفيذها، ومدى جدواها بالقياس بمعايير رئيسة أخرى.وقائمة الاستدامة المقترحة الخاصة بنا تقدم مزيدا من المعلومات الموسعة عن هذه المعايير التي قد تحتاج إليها الحكومات لمواءمتها ضمن حزمة التعافي الكلي. مثل هذه العوامل تتطلب بالضرورة أشياء من قبيل التوزيع الجغرافي للمساهمات التحفيزية، سواء كانت تتصدى لمخاوف الاشتمال، أو ما إذا كانت ترتقي بمهارات القوى العاملة المحلية وإنتاجيتها... يتبع.