أسعار النفط ترتفع بدعم تخفيضات الإنتاج الحالية.. برنت عند 36 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على التزام المنتجين بتعهداتهم بخفض الإمدادات بينما يتحسن الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، لتجري تسويتها عند 36.17 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتجري تسويتها عند 34.35 دولار للبرميل بحسب رويترز.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الشهر الماضي على خفض إنتاجهم مجتمعين بنحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران لدعم الأسعار في وقت يتقلص فيه الطلب على الوقود بفعل إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع منتجي النفط اليوم لمناقشة المد المحتمل للتخفيضات الحالية لما بعد يونيو حزيران، وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على الخطط لرويترز. وتتعهد بالفعل بعض الدول الأخرى، بما في ذلك المنتجين الخليجيين الكبار السعودية والإمارات والكويت، بخفض يفوق التزاماتها.

وقالت وكالة ريا للأنباء إن أحجام إنتاج النفط الروسي تقترب من هدف البلاد عند 8.5 مليون برميل يوميا لمايو أيار ويونيو حزيران.

وقال فيل فلين المحلل الكبير لدى برايس فيوتشرز جروب "كل الأحاديث عن توازن في غضون شهرين يبدو أنها تقدم دعما".

وأمس الاثنين، نقلت وزارة الطاقة الروسية عن نوفاك القول إن ارتفاعا في الطلب على الوقود سيساعد في تقليص فائض عالمي في المعروض بحوالي سبعة ملايين إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول يونيو حزيران أو يوليو تموز.

وقال بيورنار تونهاوجن مدير أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي "إمداد الخام العالمي في يونيو حزيران سيكون منخفضا على الأرجح 12 مليون برميل يوميا عن مستويات مارس آذار".

تجتمع دول أوبك+ من جديد أوائل يونيو حزيران لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار التي ما زالت منخفضة حوالي 45 بالمئة منذ بداية السنة.