تحسن ثقة المستثمرين يدعم العملات عالية المخاطر .. والذهب يتجه إلى الاستقرار

استقر الذهب دون تغير يذكر أمس، حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم، فيما أسهم تحسن ثقة المستثمرين في دعم العملات عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأوقية "الأونصة"، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1727.30 دولار.

وقالت وارين باترسون المحلل في "آي.إن.جي"، "عامل الدعم الرئيس لسوق الذهب هو تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وإذا رأينا مزيدا من التصعيد، فسنرى مزيدا من الارتفاع في الذهب".

ودافع مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج وقائد أمن المدينة عن قوانين أمنية مقترحة بوصف بعض ما تخلل الاحتجاجات العارمة المؤيدة للديمقراطية العام الماضي بأنه من قبيل الإرهاب.

وقال روبرت أوبرايان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي يوم الأحد الماضي، "إن التشريع المقترح قد يفضي إلى فرض عقوبات أمريكية على هونج كونج والصين، ويهدد وضع المدينة كمركز مالي".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2009.18 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.9 في المائة أيضا لتسجل 17.35 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 835.71 دولار للأوقية.

وفي سياق متصل بالأسواق، تلقى اليورو دعما من تراجع الدولار بفعل تنامي التفاؤل حيال تعاف عالمي من جائحة كوفيد - 19 بما عزز العملات عالية المخاطر، لكن التحركات افتقرت إلى حيوية أسواق الأسهم في ظل التوترات الصينية الأمريكية التي حدت من الحماس.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للتجارة نحو 0.7 في المائة لكل منهما، لكن ظلا دون أعلى مستويات الأسبوع الماضي. وصعدت الكرونة النرويجية نحو 1 في المائة أمام الدولار الأمريكي. ولم يلحق اليوان الصيني - أحد مؤشرات العلاقات الأمريكية الصينية - بموجة صعود في العملات الآسيوية الأخرى.

وقالت تو لان نوين، محللة أسواق الصرف في "كومرتس بنك"، "في الوقت الحالي اليورو ممزق بين المخاطر السياسية من جانب والمعنويات الإيجابية في الأسواق نتيجة لاستمرار تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا من جانب آخر، العامل الثاني هو المهيمن، ما يسمح له بالصعود أمام الدولار".

وأضافت "لكن في ضوء استمرار الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق التعافي من تداعيات كورونا، فمن المرجح أن تفقد العملة الموحدة قوة الدفع سريعا أمام الدولار".

وارتفع اليورو 0.4 في المائة في أحدث سعر له إلى 1.0935 دولار، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته أمام سلة عملات إلى 99.50. وارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 107.89 ين.

وصعد الدولار الأسترالي 0.8 في المائة إلى 0.6590 دولار أمريكي، ليظل دون ذروة 0.6616 المسجلة الأسبوع الماضي. وتقدمت عملة نيوزيلندا 0.7 في المائة إلى 0.6145 دولار أمريكي. وقفزت الكرونة النرويجية 1 في المائة لتسجل 9.9560 للدولار.

وسجل الجنيه الاسترليني 1.2261 دولار، مرتفعا 0.6 في المائة، وتقدم 0.2 في المائة مقابل اليورو إلى 89.19 بنس. واستقر اليوان الصيني في السوق الخارجية ليبلغ في أحدث سعر له 7.1435 يوان للدولار.