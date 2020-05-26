مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ترتفع على غير المتوقع في أبريل

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل على غير المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على الأرجح، إذ تؤثر أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، مما أطلق العنان لزيادة قياسية في البطالة بحسب رويترز.

وقالت وزارة التجارة اليوم إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 أف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس آذار بالخفض إلى 619 ألف وجدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تشكل حوالي عشرة بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 21.9 % إلى وتيرة 480 ألف وحدة في أبريل نيسان.



من جهة أخرى ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو ، مما يشير إلى احتمال تجاوز الولايات المتحدة أسوأ مراحل الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إذ تبدأ البلاد إعادة فتح الأنشطة، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت للخروج تماما من الأزمة في ظل وصول البطالة إلى معدل قياسي.

وقالت كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 86.6 هذا الشهر من قراءة معدلة مخفض عند 85.7 في أبريل نيسان. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 87.5 في مايو أيار من القراءة السابقة عند 86.9 في أبريل نيسان.